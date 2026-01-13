Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de Meteorología (Indomet) pronosticó que hoy habrá lluvias moderadas sobre Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.

El organismo predictor del tiempo informó además que las lluvias serán provocadas la incidencia de una débil vaguada y el viento del noreste y que ocurrirán en la mañana.

Respecto a las temperaturas, Meteorología prevé que serán bajas, debido al invierno y al viento fresco del noreste, en especial en montañas y en horario matutino y nocturno.

También vaticina la ocurrencia de neblinas, en las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del país.