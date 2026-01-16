Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy habrá lluvias moderadas a fuertes, con ráfagas de viento y tormentas eléctricas en San Pedro, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, San Juan, Puerto Plata, Barahona, San Cristóbal, La Romana, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señaló en su último informe que las precipitaciones inician desde la mañana hasta la tarde y que serán provocadas por un sistema frontal sobre Cuba, desprenderá una vaguada al noroeste del país.

El organismo que predice las condiciones del tiempo pronosticó además, que las temperaturas continuarán bajas, debido a la época del año, en especial en zonas montañosas y valles del territorio del territorio, donde existe la posibilidad de nieblas o neblinas durante las primeras horas de la mañana.

Pronostico extendido

Para mañana sábado, Indomet prevé que la vaguada se trasladará y debilitará al noreste del país, por lo que la inestabilidad y humedad reducirán.

Señala que habrá chubascos moderados en María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Samaná, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, y Santo Domingo.