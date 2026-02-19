Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un sistema frontal y una vaguada provocarán aguaceros moderados, con ráfagas de viento y tronadas en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Santiago.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) además pronosticó en su último informe, que las lluvias iniciarán en la tarde y que se extenderán hasta horas de la noche.

Respecto a las temperaturas, el organismo prevé que seguirán bajas, debido a la época del año y a la influencia del viento moderado del noreste, sobre todo en los sistemas montañosos y valles del país.

En la Costa Atlántica, Indomet recomienda a operadores de embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje anormal desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta cabo Cabrón, en Samaná.