Meteorología pronostica chubascos aislados hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos débiles y aislados en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias ocurrirán en la tarde y que serán provocadas por una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera.

En la costa Atlántica y en la Caribeña, Meteorología recomienda a los operadores de pequeñas, frágiles y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, por vientos y olas anormales.