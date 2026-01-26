Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Incide débil vaguada

Meteorología pronostica chubascos aislados hoy

EMILIO GUZMÁN M.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos débiles y aislados en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias ocurrirán en la tarde y que serán provocadas por una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera.

En la costa Atlántica y en la Caribeña, Meteorología recomienda a los operadores de pequeñas, frágiles y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, por vientos y olas anormales.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
