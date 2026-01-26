Incide débil vaguada
Meteorología pronostica chubascos aislados hoy
En la costa Atlántica y en la Caribeña, Meteorología recomienda a los operadores de pequeñas, frágiles y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos débiles y aislados en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias ocurrirán en la tarde y que serán provocadas por una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera.
El País
EMILIO GUZMÁN M.
