COE mantiene algunas alertas
Meteorología pronostica chubascos con tronadas
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos con tronadas aisladas en Monte Plata, La Vega, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y en el Distrito Nacional, debido a la incidencia de una débil vaguada.
Temperaturas calurosas
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las temperaturas seguirán calurosas, debido a la época del año más el flujo del viento de sureste, por lo que recomienda no exponerse al sol por tiempo prolongado, vestir ropas ligeras y mantenerse hidratados con agua.
Doce provincias alerta
De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta amarilla para Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez y Monte Plata.
El organismo también colocó alerta verde para la provincia Puerto Plata, Valverde, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo.