Meteorología pronostica lluvias aisladas en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento hacia provincias de las regiones sureste, el suroeste, la Cordillera Central, y la zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias serán provocadas por la incidencia de la vaguada sobre el territorio nacional y que ocurrirán en la tarde, aunque espera una disminución en horas de la noche.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé aguaceros dispersos y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

En la Costa Atlántica, desde Cabo Cabrón, en Samaná, hasta Cabo Engaño, en La Altagracia, Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

En la Costa Caribeña, en especial al suroeste, recomienda navegar con precaución por oleaje anormal. Dijo que en el resto de ambas costas las condiciones empiezan a mejorar.

Cuatro provincias alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene abajo alerta verde a San Cristóbal, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.