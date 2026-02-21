Indomet
Meteorología pronostica lluvias aisladas en seis provincias
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Barahona y la provincia Pedernales.
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias ocurrirán en la mañana y que en la tarde habrá condiciones óptimas para el disfrute de actividades al aire libre en casi todo el país.
Temperaturas calurosas
En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que estarán calurosas durante el día, por efectos del viento predominante del sureste y bajas en la noche y madrugada, en especial en montaña y valles, donde podrían presentarse episodios de nieblas.
Oleaje en costa Atlántica
En la Costa Atlántica, Indomet recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, desde Miches, en El Seibo, hasta Cabo Engaño, en La Altagracia, debido a viento y olas anormales. El resto de la costa estará normal.