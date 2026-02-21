Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Meteorología pronostica lluvias aisladas en seis provincias

EMILIO GUZMÁN M.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Barahona y la provincia Pedernales.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias ocurrirán en la mañana y que en la tarde habrá condiciones óptimas para el disfrute de actividades al aire libre en casi todo el país.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que estarán calurosas durante el día, por efectos del viento predominante del sureste y bajas en la noche y madrugada, en especial en montaña y valles, donde podrían presentarse episodios de nieblas.

Oleaje en costa Atlántica

En la Costa Atlántica, Indomet recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, desde Miches, en El Seibo, hasta Cabo Engaño, en La Altagracia, debido a viento y olas anormales. El resto de la costa estará normal.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
