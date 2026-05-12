Meteorología pronostica lluvias de corta duración

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Desde la mañana de hoy ocurrirán precipitaciones de corta duración sobre las provincias de la costa caribeña y el noreste del país, pronosticó ayer el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En su último informe, el organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias afectarán a La Altagracia, La Romana, San Pedro, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales, Santo Domingo y del Distrito Nacional.

Meteorología prevé que en horas de la tarde, el viento del sureste y el calor diurno provocarán aguaceros más concentrados en localidades de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan y Santiago Rodríguez.

En lo que relación a las temperaturas, Indomet prevé que continuarán calurosas, la mínima estará entre 23 °C y 25 °C, y máxima entre 31 °C y 33 °C.

Meteorología recomienda a la población, ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección, sobre todo de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para mañana miércoles, Indomet vaticina aguaceros moderados con tronadas y ocasionales ráfagas de viento en el noroeste, norte, la zona fronteriza y la Cordillera Central.