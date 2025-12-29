Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Meteorología pronostica lluvias en tres provincias

Sede de Indomet.

Sede de Indomet.

EMILIO GUZMÁN M.

El Instituto Dominicano de Meteorología pronosticó para hoy lluvias débiles, aisladas y pasajeras en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez y la provincia Espaillat.

El organismo predictor del tiempo informó que en el resto del país habrá un ambiente favorable para realizar actividades al aire libre.

Meteorología prevé que las temperaturas seguirán bajas, tornándose más frías en zonas montañosas y los valles del país, donde estima podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año y al viento del noreste.

En el Gran Santo Domingo habrá nubes aisladas con intervalos despejados, sin pronósticos de lluvias.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
