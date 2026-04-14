El miedo vive en Monte Plata: familias atrapadas entre el río y la incertidumbre

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El rugido del río Ozama se ha convertido en un sonido de alarma para las comunidades de Peralvillo y zonas aledañas. Tras las lluvias de la vaguada, el agua desbordada amenaza con aislar familias enteras y arrastrar consigo la tranquilidad de quienes dependen del puente más cercano, una estructura baja, sin barandales y cubierta de basura.

“Cada vez que llueve fuerte, sentimos que el río nos va a llevar”, cuenta María González, madre de tres niños, mientras observa el agua golpear los bordes del puente. Su preocupación no es solo por la incomunicación: teme que, en una emergencia médica, no haya forma de trasladar a enfermos o mujeres embarazadas hacia el hospital.

La falta de iluminación convierte el paso en un punto de riesgo. “Aquí de noche no se ve nada, y los atracos son frecuentes”, denuncia José Ramírez, agricultor que perdió parte de su cosecha de plátanos y guandules.

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Para él, la crecida no solo significa peligro físico, sino también hambre: “Lo poco que sembramos se lo llevó el agua”.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene alerta amarilla en la provincia, pero los moradores sienten que la respuesta oficial es insuficiente.

Líderes comunitarios ya hablan de huelga para exigir soluciones al ayuntamiento. “No queremos promesas, queremos un puente seguro y campañas que eviten que la basura siga tapando las cañadas”, reclama Ana Pérez, dirigente comunitaria.