Miembros de FF. AA. podrán usar transporte público de forma gratuita desde de enero

Presidente Abinader comparte almuerzo navideño con los soldados y anuncia importante medida de apoyo para los miembros de las Fuerzas Armadas

En un emotivo gesto de cercanía y reconocimiento, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, encabezó un almuerzo navideño junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, compartiendo con miembros de las Fuerzas Armadas que sirven en las distintas instituciones y dependencias del Ministerio de Defensa (MIDE).

Este encuentro se suma a los almuerzos navideños que, año tras año, el Señor Presidente realiza como una tradición ya instaurada, con el propósito de acercarse directamente a los hombres y mujeres que custodian la seguridad, la defensa y la soberanía nacional. Su presencia reafirma el apoyo permanente del Gobierno al soldado dominicano y el reconocimiento a su entrega incansable en favor de la Patria.

Durante la actividad, el ministro Fernández Onofre anunció —por instrucciones del señor Presidente de la República— que a partir de enero los miembros de las Fuerzas Armadas podrán utilizar de manera gratuita los medios de transporte del sistema de transporte masivo del país, incluyendo el Metro de Santo Domingo y el Teleférico. Esta medida constituye un beneficio significativo que impactará positivamente la economía del personal militar y reafirmando las políticas de apoyo impulsadas por el Gobierno.

El almuerzo navideño del alto mando militar representa un momento de integración y gratitud para quienes dedican su vida al servicio de la Nación.

A la actividad asistieron oficiales generales, superiores, subalternos, alistados, asimilados y personal civil, quienes compartieron un ambiente de confraternidad que reafirma la unidad, la moral institucional y el firme compromiso del MIDE con el bienestar de todos sus miembros.