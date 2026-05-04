Migración deporta 126,790 haitianos de enero a abril de 2026

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) informó que, en los meses enero-abril de este año, han sido deportados 126,790 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 27,540 corresponden al mes de abril.

El organismo oficial aclara que las acciones se ejecutan cumpliendo las normativas vigentes en materia de control migratorio en la República Dominicana.

Del total de deportados, durante el período indicado, los extranjeros en condición migratoria irregular han sido procesados en los centros migratorios y puntos de control fronterizo.

Explica, por ejemplo, que en Haina fueron procesados 37,196; en Santiago 6,581; en Dajabón 40,357; en Elías Piña 20,415; enJimaní 14,919 y en Pedernales, 7,322.

Durante los operativos de interdicción del mes de abril, los Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la institución aprehendieron a 19,920 personas y los demás fueron entregados por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía: Ejército 4,922; el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre del Ministerio de Defensa (Cesfront) 2,183 y agentes de la Policía Nacional 517.

Con relación a los operativos de interdicción realizados el jueves 30 de abril, la Dirección General de Migración informa la detención de 954 indocumentados y la deportación de 953, por los principales puntos de control fronterizo, en operaciones donde los agentes de Migración realizaron el 75.5 % de las aprehensiones (721 casos).

Por Elías Piña retornaron a su país de origen 462 personas que fueron procesadas, lo que equivale a un 48.5% de las deportaciones totales del día, mientras desde Dajabón salieron hacia Haití 199 (20.9%), Jimaní 185 (19.4%) y Pedernales 107 (11.2%).