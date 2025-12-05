Miles de dominicanos regresan al país para Navidad y Año Nuevo

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

En medio de algarabía y a ritmo de merengue, miles de dominicanos ausentes continúan arribando al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas desde distintos destinos, con la intención de pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo junto a familiares y amigos.

Los viajeros proceden mayormente de ciudades como Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Atlanta y Filadelfia, así como de Puerto Rico, Francia, España, Italia, Alemania, Suiza, Portugal y otras naciones europeas. Asimismo, otros dominicanos llegan desde Chile, Argentina, Panamá, Colombia, Guatemala, Las Bahamas, Saint Thomas, Martinica y diversas islas caribeñas.

“Viva nuestra República Dominicana, el país más bello del mundo”; expresan muchos pasajeros al descender de los aviones, especialmente aquellos que llegan desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

De acuerdo con lo observado, los dominicanos arriban cargados de equipajes con ropas, zapatos, perfumes y otros artículos, aprovechando la disposición del Gobierno que les permite traer mercancías libres de impuestos por un monto de hasta 5,500 dólares. No obstante, esta facilidad de la Dirección General de Aduanas aplica únicamente a quienes tienen más de seis meses sin visitar el país, verificación que se realiza mediante la revisión de los pasaportes.

Para agilizar el proceso de recepción, atención y despacho de los viajeros, tanto Aduanas como Migración reforzaron de manera considerable su personal. Del mismo modo, el Departamento Aeroportuario, la Junta de Aviación Civil (JAC) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) incrementaron sus equipos para ofrecer asistencia a los pasajeros que lo requieran.

A la par, organismos policiales, militares y agencias como la DNCD y el DNI dispusieron un aumento de agentes uniformados y de civil, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y sus pertenencias.