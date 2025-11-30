Miles marchan con Leonel Fernández contra "el retroceso instaurado por el PRM"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas comenzaron a congregarse en la intersección de Albert Thomas con Nicolás de Ovando, punto de partida de la Marcha del Pueblo convocada por la Fuerza del Pueblo para este domingo 30 de noviembre, una movilización que recorre la zona norte del Distrito Nacional en protesta contra el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que afecta a las familias dominicanas.

Esta nueva manifestación se suma a las grandes movilizaciones sociales que la organización ha venido encabezando en los últimos años. En enero de 2023, miles de jóvenes marcharon desde el Parque Colón hasta el Altar de la Patria, reclamando oportunidades, educación, empleos dignos y una vida sin miedo. A esta manifestación se integró el presidente de la organización, Leonel Fernández, para acompañar a los jóvenes.

En marzo del mismo año, mujeres de todo el país se congregaron en el Parque Enriquillo para marchar en solidaridad con las víctimas de feminicidios, en contra de la violencia económica, la exclusión social y el abandono estatal, llegando hasta el Parque Independencia donde fueron recibidas por el líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

También, en mayo de 2023, la organización llevó a cabo la multitudinaria Marcha de los Trabajadores, que recorrió sectores populares de la capital denunciando salarios insuficientes, inflación, aumento de medicamentos, falta de seguridad social y el impacto devastador del alto costo de los alimentos en los hogares dominicanos. Todas estas marchas, en diferentes momentos y con distintos protagonistas, han tenido un mismo hilo conductor: la voz del pueblo frente a una economía que no aguanta más, y lo que han denominado “el retroceso instaurado por el PRM”.

Hoy, ese mismo espíritu se desborda nuevamente en las calles. Desde el punto inicial, la multitud ocupa completamente la Nicolás de Ovando, extendiéndose por cuadras enteras y desbordando las aceras. Familias completas, trabajadores, madres solteras, jóvenes, comunitarios, comerciantes, profesionales, adultos mayores y ciudadanos que han salido espontáneamente de sus casas levantan pancartas, banderas y consignas. En balcones, ventanas, colmados y otros negocios, decenas de personas aplauden, gritan “¡Leonel, estamos contigo!”, “¡No aguantamos más!” o simplemente levantan la mano en señal de respaldo a la movilización.

La marcha de hoy, encabezada por Fernández, es descrita por los organizadores como “una marcha del pueblo dominicano que está cansado, que exige respuestas y que se levanta en dignidad”.

La marcha se fundamenta en reclamos sociales urgentes: el encarecimiento de los alimentos, la falta de indexación salarial, la escasez de agua potable, el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de los medicamentos, la inseguridad y el incumplimiento de compromisos oficiales con los productores y comunidades vulnerables.

Antes de iniciar el recorrido, la secretaria de la Mujer de la Fuerza del Pueblo, Angie Brooks, leyó una proclama que estremeció a todos los presentes y marcó el tono humano de la jornada.

En sus palabras, Brooks recordó que el luto que hoy carga la mujer dominicana “no es un símbolo, es historia y presente”. Habló de las que no volvieron, de las que viven con miedo, de las que denunciaron y fueron ignoradas por un Estado que no garantiza sus derechos. Señaló que este luto nació de instituciones que han dado la espalda, de promesas incumplidas y de órdenes de alejamiento que terminaron en tragedia.

También subrayó que hoy se marcha por las que huyen, por las que gritan sin ser escuchadas, por las que quedaron en silencio dejando niños huérfanos, por las que enfrentan muertes maternas evitables, por las que cargan solas la crianza, la factura eléctrica, la comida que falta, la doble jornada y la desesperación diaria. Este país, dijo no puede seguir viviendo como si nada pasara en una tierra donde la inseguridad es una sombra y la vida se ha vuelto demasiado cara.

Brooks concluyó proclamando que, aunque estén de luto, el luto hoy se convierte en fuerza, en unión y en determinación. Desde cada rincón del país y desde la diáspora, la Secretaría de la Mujer levantó la voz para exigir protección, dignidad y justicia para todas. “Todas merecemos volver a casa. Todas merecemos vivir sin miedo”, afirmó.

Al partir de Nicolás de Ovando con Albert Thomas, la ruta de manifestación continuará todo el trayecto por Nicolás de Ovando, para girar por la calle Mutualísimo (calle 10), proseguir por María Viuda de la Cruz (Doña Chucha), avanzar hasta la avenida Duarte y desde allí dirigirse en línea recta hasta la avenida México, donde concluirá el acto central y donde el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ofrecerá un discurso.

El trayecto abarcará los sectores La Zurza, Simón Bolívar, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, y finalizará entre San Carlos y Villa Francisca.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada, la organización dispuso de más de 750 colaboradores de apoyo operativo, integrados a los equipos de protección y control. El recorrido tiene 62 esquinas, cada una con cuatro compañeros responsables de viabilizar el tránsito, además de 65 miembros adicionales distribuidos en puntos estratégicos. En respeto a las zonas sensibles, se ha establecido la disposición de no utilizar música en áreas hospitalarias.

La logística también contempla la distribución de más de 30 mil botellas de agua, garantizando hidratación continua para los participantes durante toda la ruta. Asimismo, se cuenta con tres ambulancias ubicadas en el inicio, punto medio y final del trayecto, junto a la instalación de baños en las áreas de salida y llegada, asegurando condiciones adecuadas para la comodidad de todos los asistentes.

A esta hora, 1:45 de la tarde, mientras la multitud se sigue concentrando, la marcha ya se ha convertido en una expresión masiva de hartazgo social. Las calles están completamente abarrotadas, y los ciudadanos siguen saliendo de sus casas, integrándose al trayecto o aplaudiendo desde sus frentes para manifestar su apoyo, en una jornada que anticipa ser una de las mayores manifestaciones ciudadanas de los últimos tiempos.