Miles marchan por la unión familiar y valores

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Miles de personas participaron ayer en la caminata “Un paso por mi familia”, una iniciativa celebrada cada año este mes por la Iglesia Católica, que busca resaltar los valores familiares y promover la estabilidad en los hogares dominicanos.

Esta vez fue realizada bajo el lema “Paso con mi familia con esperanza hacia la pascua”, a propósito del Jubileo 2025.

La jornada empezó a las 8:00 de la mañana, en la avenida George Washington, desde donde los fieles avanzaron hasta el parque Eugenio María de Hostos, entre alegría y cánticos.

Al llegar al punto final, los participantes celebraban con devoción el propósito que los motivó a marchar.

Para muchos, la caminata representó un espacio de reafirmación espiritual y familiar. Con orgullo, las familias participantes compartían el propósito y los valores que las habían llevado a marchar en el día de ayer.

Jeffrey Jovine, quien camina de la mano de su esposa e hijo, dijo marchar en un favor de la esperanza para que la sociedad tenga un cambio y la juventud sea guiada por los principios cristianos.

“Estamos apoyando a la familia para que sea una sociedad más limpia, más íntegra, más justa y que esté enfocada en lo que son los verdaderos valores de la familia”, afirmó Jovine.

Entre los asistentes también estuvo la señora Maritza Mena, quien marchó por su bienestar y pidió a Dios sanidad, tras haber padecido complicaciones de salud.

Mena expresó su deseo de que el amor y la fidelidad reinen en la sociedad, principalmente en las familias dominicanas.

Con una energía chispeante y un entusiasmo contagioso, Yolanda Ramírez participó acompañada de sus dos hijos y destacó que trabaja cada día para darles el regalo de una familia unida, educada con buenos principios y bajo el temor de Dios.

“Este es uno de los eventos que yo más disfruto en República Dominicana, porque yo soy de las que piensa que la familia puede mantenerse unida, de que los niños deben crecer con valores, viendo a sus padres amarse y respetarse”, expresó Ramírez.

Asimismo, destacó la necesidad de promover la reunificación familiar y alejar los vicios que afectan la estructura del hogar dominicano: “Es uno de los mayores males de las familias”, aseveró.