Militares dominicanos en alerta en la frontera ante tensión en Haití

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante la tensión que se vive en Haití luego de la amenazas que hiciera el líder pandillero Jimmy Cherisier, alias “Barbecue”, las fuerzas castrenses de la República Dominicana se mantiene en alerta en la frontera por aire y tierra ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir.

El religioso haitiano Pichelo Pitijo, dijo que aunque maten a Barbecue, eso no significará nada tras considerar que el líder de la coalición “Vivir Juntos” no es la raíz del problema, ya que hay patrocinadores detrás de los pandilleros.

“Porque tanta fuerza que tienen ese gente, ellos tienen patrocinadores por pila y son millonarios”, dijo Pitijo.

César Espinoza quien vive del comercio con los haitianos en la frontera dijo que pese al despliegue militar, la zona se debe de reforzar aún más tras entender que no hay control en Haití por la amenaza, control e influencia que mantiene Barbecue.

Ante la inseguridad en Haití el alcalde fronterizo Santiago Riveron dijo que hay dominicanos cruzando a territorio haitiano de manera ilegal por lo que hizo un llamado a que se abstengan a cruzar al vecino país y a su vez pidió al gobierno reforzar aún más la zona fronteriza.

Sobrevuelo

Una aeronave TP-75 Dulus, sobrevoló la zona norte y luego se dirigió hacia la parte sur del país, el avión realiza misiones de vigilancia, patrullaje, entre otras especificaciones.

Un avión militar de la Fuerza Aérea sobrevoló la frontera por Dajabón en medio de la tensión que se vive en Haití, donde pandilleros fuertemente armados pidieron a la población a no salir de casas para enfrentarse contra la fuerza del orden.