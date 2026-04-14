Más de un millón de personas sin agua en medio de lluvias por vaguada en República Dominicana

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Más de un millón de personas se encuentran afectadas por la interrupción del servicio de agua potable en distintas zonas del país, como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por una vaguada que continúa incidiendo sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el informe de situación número 4 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), un total de 1,053,956 usuarios han resultado impactados tras la salida de servicio de múltiples sistemas de abastecimiento.

El reporte detalla que al menos 54 acueductos están fuera de servicio, afectando a más de 648 mil usuarios.

Sector agua

Mientras que otros sistemas operados en el Gran Santo Domingo también presentan fallas, dejando sin agua a más de 400 mil personas adicionales, según la CAASD.

Las autoridades explicaron que estas interrupciones se deben principalmente a la turbidez del agua, fallas eléctricas y daños en equipos, provocados por las inundaciones y la crecida de ríos y cañadas.

Lluvias mantienen al país en alerta

Provincias en alerta

El COE mantiene 19 provincias en alerta amarilla y 9 en verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo inestables debido a la incidencia de la vaguada, combinada con humedad y vientos, lo que continuará generando aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

Daños y desplazamientos

Consolidado de la gestión operativa

El informe preliminar indica que 6,100 viviendas han resultado afectadas y más de 30,500 personas han sido desplazadas o evacuadas.

Además, se reportan 28 comunidades incomunicadas, así como daños en carreteras y puentes.

En diferentes provincias se han registrado inundaciones, caída de árboles, desbordamientos de ríos y afectaciones a infraestructuras, incluyendo un hospital en Puerto Plata que resultó inundado.