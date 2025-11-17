Milton Morrison encabezará misión de observación electoral de COPPPAL en Honduras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), senador Alejandro Moreno, designó al político dominicano, Milton Morrison, como Jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional (MOE) de la COPPPAL para las elecciones generales que celebrará Honduras el próximo 30 de noviembre, fecha en la que el país elegirá presidente de la República, diputados, alcaldes y miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Moreno Cárdenas dijo que Milton Morrison, vicepresidente de la COPPPAL y presidente de País Posible, es un político con experiencia, que conoce profundamente la realidad política, económica y social de Honduras, por lo que llevará a cabo la alta responsabilidad de coordinar con profesionalismo, neutralidad y de manera ética esta importante misión de Observación Electoral Internacional.

“Milton es un político joven, un hombre comprometido con la democracia, que se ha distinguido por su trabajo em favor de las mejores causas del pueblo dominicano; un hombre de talento,de esta nueva generación de líderes latinoamericanos y caribeños que hemos incorporado y promovido en la COPPPAL, hombres y mujeres que son el presente y futuro de América Latina y el Caribe, que diariamente trabajan en favor de la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, la integración, la paz, el desarme y abanderan con un gran compromiso las causas de los pueblos que integran nuestra Patria Grande”.

Alejandro Moreno dijo que el Consejo Nacional Electoral hondureño ha acreditado a la Misión de Observación Electoral de la COPPPAL, la cual estará integrada por más de 50 observadores internacionales de prestigio, además esta misión tendrá un componente técnico, con especialistas en ciberseguridad y reconocida experiencia electoral, los cuales estamos sumando para dar un seguimiento puntual, responsable, al proceso electoral en esa nación centroamericana.