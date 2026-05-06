Minerd: docentes, directores, estudiantes, madres y padres respaldan regulación del uso de celulares

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La iniciativa del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de avanzar hacia una regulación del uso de dispositivos móviles en los centros educativos ha generado una respuesta favorable en distintos sectores del sistema educativo, así como en las familias, evidenciando un consenso creciente sobre la importancia de ordenar y orientar el uso de la tecnología en el entorno escolar.

Los resultados de estudios y consultas impulsados tanto por el Ministerio como por otras entidades reflejan una disposición amplia hacia la adopción de medidas que permitan fortalecer el uso pedagógico de los dispositivos sin limitar su potencial como herramienta de aprendizaje, con el respaldo de madres y padres.

Las consultas todavía siguen activas para que docentes, directores, estudiantes, madres y padres puedan opinar y aportar al fortalecimiento de esta propuesta, que fue presentada en el Consejo Nacional de Educación, órgano a través del cual se toman las medidas educativas que rigen el sistema público preuniversitario.

Las respuestas demuestran que los estudiantes no solo identifican los riesgos del uso inadecuado, entre ellos las distracciones, los problemas de atención, el ciberacoso y el acceso a contenidos inapropiados, sino que también plantean soluciones concretas como definir horarios, restringir su uso en el aula y reforzar la supervisión, aspectos en los que madres y padres también desempeñan un rol clave.

Estas percepciones coinciden con las de directores y docentes, quienes han manifestado disposición a liderar procesos de integración tecnológica, al tiempo que reconocen los desafíos que representa el uso no regulado de dispositivos en las aulas, en coordinación con las familias.

En este contexto, la regulación del uso de celulares es percibida no como una restricción, sino como una medida necesaria para ordenar el ecosistema digital educativo, fortalecer la labor docente y garantizar que la tecnología contribuya efectivamente al aprendizaje, con el acompañamiento activo de madres y padres.

La iniciativa del Ministerio de Educación se enmarca en una visión más amplia de transformación del sistema educativo, orientada a integrar la tecnología de manera estratégica, garantizando que esta contribuya a mejorar los aprendizajes, reducir brechas y fortalecer la calidad educativa, con la participación de toda la comunidad educativa, incluidas las familias.

Con este proceso, el país avanza hacia un modelo en el que la tecnología no solo está presente en las aulas, sino que se utiliza de manera intencional, responsable y coherente con los objetivos del sistema educativo, con el apoyo de madres y padres.