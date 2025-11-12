Ministerio de Cultura revisará políticas innovación para generar proceso con IA

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Con la Declaratoria de Compromiso para impulsar la Innovación Cultural como manifestación de voluntad conjunta y promover una cultura viva, inclusiva, sostenible y fortalecida en el ámbito digital, concluyó el primer Congreso Internacional de Innovación Cultural (CIIC) 2025, organizado por el Ministerio de Cultura.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó el acto anunciando el interés del Ministerio de revisar y actualizar las políticas dominicanas de innovación, transformación digital y estrategia de Inteligencia Artificial (IA), situando a la cultura como eje estratégico dentro de estos procesos.

El simposio procura fortalecer la identidad cultural, con desarrollo integral de la sociedad. La Declaratoria reafirma el compromiso con los principios de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, la Convención de 2005 sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana.

Salcedo declaró que el simposio responde a que la cultura está entrando a un momento decisivo, que demanda decisión colectiva, dirección clara y un compromiso serio con el futuro que queremos construir.

Afirmó que el impacto de lo digital ya no es abstracto, porque está redefiniendo la manera en que nuestras comunidades aprenden, producen, circulan y acceden al conocimiento y a la creación artística. “Lo vemos en los ámbitos de consumo cultural, en como los jóvenes quieren general valor creativo con herramientas que antes eran inaccesibles y del esfuerzo cotidiano de nuestras instituciones por adaltarse a un entorno que cambia con rapidez”.

Dijo que el congreso nace para acompañar el cambio, no desde la improvisación, sino, desde la planificación y la comprensión profunda, de lo que significa vivir en un país donde la creatividad se mueve entre pantallas, plataformas, dispositivos digitales y nuevas lógicas de participación.

“Una transformación de esta magnitud exige un marco público capaz de sostenerlo”, precisó, ante representantes de organismos internacionales, del sector cultural, educativo, del Gobierno, tecnológico, artistas y emprendedoresl en el acto en el Hotel Catalonia de Santo Domingo. El viceministro de Desarrollo, Luis R. Santos, dio la bienvenida asegurando que sientan precedente en innovación cultural.