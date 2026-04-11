Ministerio de Justicia busca fortalecer defensa del Estado

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, afirmó que el traspaso de todas las funciones administrativas desde el Ministerio Público hacia el Ministerio de Justicia aún no es un hecho. Sin embargo, aseguró que una vez suceda, la ciudadanía contará con servicios más ágiles, así como con una mejor defensa jurídica del Estado dominicano.

Durante su conferencia titulada “Rol del Ministerio de Justicia en el fortalecimientos del Estado de Derecho”, el funcionario explicó que el renacimiento del Ministerio de Justicia, mediante la Ley 80-25 promulgada en agosto del pasado año, responde a la necesidad de reorganizar tareas que históricamente no correspondían al Ministerio Público.

“¿Ustedes creen que en algún lugar del mundo el fiscal general de la nación se encargue de registrar acciones sin fines de lucro?, ¿Les parece eso una tarea propia de un investigador judicial y de una persona que tiene como misión principal la investigación y persecución criminal?”, cuestionó.

Tras expresar la cuestionante, señaló que el Ministerio Público manejaba múltiples funciones administrativas, como la expedición de certificaciones y el registro de documentos, que desviaban su rol principal de investigar y perseguir el crimen.

En ese sentido, dijo que aunque algunas competencias ya han sido transferidas, como es el caso del sistema penitenciario, el proceso aún no concluye debido a la complejidad tecnológica que implica migrar plataformas, personal y estructuras. También indicó que actualmente están trabajando para crear nuevas capacidades dentro del ministerio para asumir plenamente estas funciones.