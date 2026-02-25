Ministerio de la Mujer y aliados concluyen consulta nacional sobre derechos de las mujeres

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Más de 200 mujeres de la sociedad civil se dieron cita la mañana de este miércoles en lo que fue el último encuentro de la Consulta Nacional para la Elaboración del Informe País que presentará la República Dominicana en la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés).

El proceso, impulsado por el Ministerio de la Mujer, junto con el Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana y la Embajada del Reino Unido, reunió a representantes de distintos sectores y territorios del país bajo el objetivo de recoger aportes directos que permitan reflejar los avances, desafíos y prioridades nacionales en relación con la garantía de los derechos de las mujeres.

En el acto, la ministra del Ministerio de la Mujer, Gloria Reyes, subrayó la importancia de que el informe país esté sustentado en las voces y realidades de las mujeres en los territorios, como base para fortalecer las políticas públicas.

“Estamos construyendo una posición país que refleje nuestros avances, pero también los desafíos estructurales que debemos enfrentar para garantizar acceso a la justicia, autonomía económica y una vida libre de violencia para todas las dominicanas”, agregó Reyes.

Por su parte, la coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Julia Sánchez, destacó que para este año el tema central de la CSW es la garantía y fortalecimiento del acceso a la justicia tanto de niñas como de mujeres adultas, mediante la creación de sistemas jurídicos equitativos.

“Debemos identificar las barreras que impiden a las mujeres acceder a una justicia efectiva y fortalecer la respuesta institucional para asegurar acciones inmediatas y contundentes ante la vulneración de sus derechos”, expresó Sánchez.

_La ministra Gloria Reyes, junto a representantes Naciones Unidas, Embajada Britanica y el BID.Fuente externa

Sobre la CSW70

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), órgano funcional del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), constituye el principal espacio intergubernamental para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a nivel global.

Para la CSW70, el tema prioritario de 2026 se centra en garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, mediante la promoción de sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y el abordaje de las barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos.