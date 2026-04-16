Ministerio de la Mujer expone brechas limita mujeres dominicanas

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Los resultados de la Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres revelaron que, pese a los avances registrados en materia de conocimiento de derechos, acceso a la salud y autonomía económica, aún persisten importantes brechas que marcan la agenda pública y afectan el acceso efectivo a servicios clave para el desarrollo integral de las mujeres.

Así lo dio a conocer ayer el Ministerio de la Mujer durante la presentación de los resultados de la Consulta Nacional y los logros alcanzados por el país en la 70ª Comisión Anual sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70, por sus siglas en inglés), celebrada el pasado mes de marzo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

De acuerdo con el informe rendido, la autonomía económica y la participación en la vida pública son las áreas más críticas al revelar que un 75 % de las mujeres considera difícil acceder a empleo y generar ingresos.

La situación se encuentra condicionado principalmente por la falta de oportunidades laborales (38 %), la carga de cuidados (34 %), y la falta de capacitación (28 %), lo que limita su capacidad de participar en entornos de toma de decisiones.

En materia de justicia, aunque un 78 % de las mujeres afirma saber a dónde acudir en casos de violencia y un 68 % percibe el acceso como fácil, existen otros factores que representan obstáculos significativos. La ubicación (29 %) y la situación económica (27 %) fueron destacadas como las principales barreras que limitan el acceso efectivo a la justicia, especialmente a mujeres en contextos rurales.

No obstante, el estudio también de mostró que el 57 % de las mujeres se considera muy informada respecto a sus derechos.

En el ámbito de la salud, el 73 % considera el servicio como accesible. Sin embargo, fueron señaladas barreras significativas relacionadas con los costos (42 %), la distancia (33 %) y la falta de información (25 %). Asimismo, un 52 % califica que la atención a embarazos, partos y cuidado infantil es regular, lo que apunta a desafíos en la calidad de la atención.

De acuerdo con la ministra Gloria Reyes, los hallazgos expuestos por el informe son ahora un punto partida para desde el ministerio dar respuesta y oportunidad a las necesidades expuestas.