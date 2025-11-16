Ministerio Público crea la Procuraduría Antidrogas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Consejo Superior del Ministerio Público creó, a solicitud de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, con el objetivo de profundizar en una estrategia integral de persecución del narcotráfico en República Dominicana.

La nueva procuraduría especializada responde a uno de los lineamientos estratégicos de la actual gestión del Ministerio Público: desmantelar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, decomisando la totalidad de sus bienes ilícitos para evitar que los sigan utilizando en acciones ligadas a la criminalidad organizada y la delincuencia que provocan inseguridad ciudadana.

La creación de esta dependencia fortalece una estrategia que ha rendido frutos históricos. En los últimos años, República Dominicana ha establecido récords en ocupaciones de microtráfico a nivel nacional, decomisos en operaciones de tráfico transnacional e incautación de bienes y activos producto del narcotráfico. Asimismo, como parte de sus compromisos con la cooperación jurídica internacional, el país facilita las extradiciones que se ajustan a su marco jurídico y trabaja de la mano con países aliados, como Estados Unidos, Países Bajos, Italia o España.

Los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público se fundamentaron en las disposiciones del artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), que los faculta a crear las procuradurías especializadas, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales. Los integrantes del consejo, que preside la procuradora Reynoso, son la procuradora adjunta Isis Germania de la Cruz Duarte, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el fiscal Denny Frey Silvestre Zorrilla y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez.

El Consejo designó como titular interina de la nueva unidad a la procuradora adjunta Sourelly Naihary Jáquez Vialet, quien encabezaba la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales del Ministerio Público.

Jáquez Vialet es miembro de la Carrera del Ministerio Público con amplia experiencia en la persecución de delitos complejos.

Como parte de su trayectoria, Jáquez Vialet ha ocupado posiciones como la de Procuradora General de la Corte de Apelación, laborando en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (2020-2023), Procuradora de Corte en la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico de Armas (2018-2020), fiscal durante doce años (2006-2018) en la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos, en la que fue parte de las principales investigaciones contra el narcotráfico que se realizaron por más de una década en la República Dominicana.

La responsable de la unidad tiene formación especializada nacional e internacional en áreas clave como Extinción de Dominio, Técnicas de Investigación Financiera (ILEA) y Diplomado en Criminalidad Organizada e Investigaciones de Cripto Activos (FBI).

La puesta en marcha de la nueva procuraduría especializada reafirma el compromiso absoluto del Ministerio Público en contra del narcotráfico y su determinación de impactar sus finanzas, las cuales utilizan como el combustible de toda actividad criminal, resaltó la procuradora general. “La creación de la Procuraduría Especializada contra el Narcotráfico es una respuesta estratégica indispensable frente a la transformación del delito, que plantea a todos los Estados desafíos emergentes”, dijo.

“Resultaría obsoleto permanecer con el modelo tradicional de persecución frente a un fenómeno como el narcotráfico que hoy se complejiza más con el auge de drogas sintéticas que evolucionan sus mecanismos de proliferación y expansión, y con la novedad del criptolavado que busca volver anónimas las ganancias ilícitas y que, además, recurre al uso de plataformas tecnológicas para la venta y distribución a escala global”, añadió.

“Esta interconexión sin precedentes de redes criminales a escala planetaria exige una unidad de alta especialización, con la capacidad técnica y el enfoque exclusivo para investigar estas modalidades complejas, anticipar tendencias, rastrear activos digitales y coordinar la cooperación internacional en tiempo real, de manera ágil y efectiva; por estas razones es esta nueva especializada será un modelo de persecución penal estratégica”, indicó Reynoso.