Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

Con el propósito de seguir fortaleciendo las capacidades de investigación y servicio a la sociedad, el Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres.

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación en los que sea necesario, en coordinación con otras agencias del Estado, y siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de esta unidad, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a estos fines.

Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo en que se garantice el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, para garantizar el debido cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco.