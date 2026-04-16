Ministerio Público pide a jueces tomar el control de procesos

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La titular de la Procuraduría Anticorrupción, Mirna Ortiz, criticó ayer al sistema de justicia por no tomar el control de los procesos, y lo exhortó a hacer uso de las herramientas que le da el nuevo Código Procesal Penal (CPP) para que puedan avanzar los casos y dar definitivamente solución a los mismos.

Consideró que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional al cual le fue delegada la responsabilidad de conocer y decidir la acusación sobre actos de corrupción atribuidos al procurador y compartes, “ha sido ha pecado de garantistas en extremo”.

“Todos esos incidentes pudieron perfectamente haber sido resueltos en el despacho de la jueza presidenta, o haberse limitado el tiempo de abogados en sus exposiciones, para no tener que alargar tantos las audiencias y no seguir día a día con las mismas dilaciones alargando el proceso”, dijo la representante del órgano de persecución.

Deploró que el juicio de fondo contra Jean Alain tenga tanto tiempo en el tribunal sin poderse iniciar su conocimiento “porque los imputados se han empeñado en presentar un sinnúmero de incidentes que a todas luces son inadmisibles porque ya fueron presentados y fallados por el juez de la audiencia preliminar”, y el Código el CPP prohíbe ese tipo de acciones.

La titular de la Pepca aseguró que la extinción del caso a la que aspiran Jean Alain y compartes “no es una opción”, sino que tendrán que enfrentarse a las pruebas, testigos y documentos para obtener la decisión merecida que son sentencias condenatorias.

“Lo único que le queda es jugar con el tiempo para ver si por la divinidad o por arte de magia sucediera algo…”, dijo Ortiz.

Sostuvo que el sistema de justicia “tiene que tomarle la temperatura a los procesos” y tomar de la mano las herramientas que el nuevo CPP le da y avanzar definitivamente con los casos, afirmando que además de que existe una razonabilidad en los tiempos de plazo, “todo el pueblo necesita una solución de los procesos”.

El segundo tribunal colegiado lo integran las magistradas Claribel Nivar, quien lo preside; Yissel Soto y Clara Sobeyda Castillo.

PURA CALUMNIAS

Una acusación de más de 12,000 páginas; más de 3,000 pruebas con más de 50 millones de páginas, 666,000 archivos, y un disco duro lleno de defectos, son, en opinión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, lo que ha provocado el retraso del iniciado en su contra hacen casi 6 años.

Rechazó que este momento que están utilizando para mostrarle al tribunal y a la ciudadanía las 35 causales que anulan el proceso en su contra, sea pérdida de tiempo como afirma el órgano acusador.

“Estos son los momentos en un juicio donde precisamente se le muestra a la ciudadanía, las faltas, la violaciones al debido proceso; las ilegalidades y arbitrariedades que han cometido ellos (MP) y que anulan el proceso, y por eso dicen que se está perdiendo el tiempo”, dijo Jean Alain.

Citó como ejemplo la supuesta utilización de “fiscales que eran compañeros de trabajo, para que estén preparando la acusación e investigación de personas que tienen una enemistad declarada que todo el mundo la conoce..., y eso en ninguna parte del mundo se permite”.

Afirmó que esa es una de las causales de nulidad de la acusación que el MP no quiere que se presente.