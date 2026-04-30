Ministerio Público pide prisión preventiva contra cinco jóvenes señalados de quemar vivo a un gato

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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para dos jóvenes y el envío a un centro de rehabilitación para tres menores detenidos por rociar una sustancia inflamable y prenderle fuego a un gato al que ocasionaron quemaduras, en un hecho ocurrido en el sector El Majagual, de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.

Por el caso fueron detenidos Dariel Guzmán Silva, de 23 años de edad, y Obie Jiménez Zabala, de 21 años, así como otros tres adolescentes de 16 años de edad, quienes son imputados de violar los artículos 17, 18, 19, 60.9 y 61.15 de la Ley No. 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, que tipifican la crueldad animal.

Los detenidos son señalados como autores de haberle rociado la sustancia inflamable al gato (presumiblemente gasolina) y luego prenderle fuego, ocasionándole quemaduras en el cuerpo, según se observa en un vídeo que circula en las redes sociales, el cual forma parte de las evidencias del caso.

La enlace nacional de Protección Animal del Ministerio Público, Roxanna Reyes Acosta, dijo que los cinco imputados están bajo custodia para ser presentados ante los tribunales correspondientes.

Explicó que los adultos serán sometidos a la justicia vía la jurisdicción ordinaria ante un tribunal de Santo Domingo Este y que a los menores de edad se le solicitará la imposición de medidas cautelares ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.

En coordinación con la enlace nacional de Protección Animal del Ministerio Público, la investigación es realizada por la fiscal Iluminada Gómez, de la Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.

Luego de la circulación del vídeo, agentes del Departamento de Protección Animal y Medio Ambiente de la Policía Nacional arrestaron a los involucrados en el acto de crueldad animal. En las labores también participaron agentes de la Policía Preventiva. El caso ocurrió a final del pasado año 2025.

La instancia con la solicitud de medida de coerción fue depositada la mañana de este jueves ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.