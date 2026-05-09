Ministerio Público pide prisión preventiva para mujer por muerte de su hija de 6 años en San Cristóbal

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El Ministerio Público solicitó a un tribunal de San Cristóbal la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para una mujer señalada de matar a su hija de seis años de edad el pasado mes de marzo.

Yoleydi Linarez Araujo, arrestada con orden judicial, fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera pruebas, durante la investigación, que establecen que asfixió a la infante.

La solicitud de medida de coerción indica que el Ministerio Público inició una investigación penal luego de tomar conocimiento de que, alrededor de las 12:00 del mediodía, del pasado 11 de marzo, en la emergencia de pediatría de un hospital de San Cristóbal se encontraba una menor de edad fallecida.

Detalla que al lugar se trasladaron miembros del Ministerio Público, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Homicidios, quienes comprobaron la veracidad de la información, procediendo con el levantamiento del cadáver, con el acta No.0107906, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Posterior al levantamiento del cadáver y la realización de la autopsia por el Inacif fue emitido el Informe de Autopsia Judicial No. SD-A-0263-2026, de fecha 12 de marzo del 2026, determinándose que la víctima falleció por muerte violenta, de etiología médico legal homicida, siendo la causa de la muerte asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios.

Luego el Ministerio Público y la Policía Nacional desplegaron una serie de diligencias de investigaciones a los fines individualizar la persona autora de la víctima, realizando descensos, levantamientos de cámaras, entrevistas e interrogatorios y recepción de evidencias mediante entrega voluntaria, determinándose que la imputada Linarez Araujo le ocasionó la muerte a su hija en el interior de su residencia, en el sector Sabana Toro, de San Cristóbal. Durante las pesquisas se estableció que la imputada cometió el hecho en horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada a dicho centro de salud.

El pasado 06 de mayo contra Linarez Araujo se ejecutó la orden de arresto No. 01541-2026-AJOR-01432 por autoría material del crimen.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal fijó para este sábado, 9 de mayo de 2026, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.