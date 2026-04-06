Ministerio Público presenta acusación y pide juicio de fondo contra hermanos Espaillat

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El Ministerio Público presentó en la mañana de este lunes la acusación en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, hecho que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas, el 8 de abril del año 2025.

Los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel presentaron en la audiencia un resumen del documento acusatorio que contiene 156 páginas, conforme lo establece el Código Procesal Penal.

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, recesó la audiencia para el próximo 20 de abril del año 2026, para que los querellantes concreten sus pretensiones civiles. Hasta este 6 de abril el caso tiene 141 querellantes.

El expediente indica que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En el proceso los fiscales aportaron los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público para determinar las causas del colapso de la discoteca.