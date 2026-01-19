Ministerio Público promueve educación vial en estudiantes del Distrito Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, impartió una charla sobre educación vial a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de promover una cultura de responsabilidad y respeto a las normas que regulan la circulación en las vías públicas.

La jornada educativa se desarrolló en el Colegio Adventista La Paz y estuvo encabezada por los procuradores fiscales Thania Valentín, encargada de la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, y Alcedo Magarín, miembro del Centro del Automovilista. Ambos compartieron con los jóvenes los aspectos más relevantes de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La directora del centro, Maritza Rosario, agradeció la iniciativa del Ministerio Público y valoró que la institución haya escogido ese plantel educativo como punto de partida para fortalecer la formación ciudadana de los estudiantes en materia de tránsito y seguridad vial.

Durante la actividad se abordaron temas esenciales para la formación cívica, como:

La importancia de conocer las señales de tránsito.

Los derechos y deberes de peatones y conductores.

El respeto a las normas que garantizan la seguridad en las vías públicas.

Los fiscales explicaron de manera didáctica cómo las imprudencias al conducir o transitar pueden poner en riesgo la vida propia y la de los demás, fomentando la reflexión sobre la responsabilidad que todos deben asumir en la vía, incluso antes de obtener una licencia de conducir.

Consecuencias legales

La fiscal Thania Valentín explicó las sanciones establecidas en la Ley 63-17 para quienes ocasionan accidentes de tránsito, que incluyen multas y prisión en casos de daños físicos o muertes por conducción irresponsable. Además, enfatizó el respeto a los límites de velocidad, especialmente en zonas escolares y áreas de poca visibilidad, conforme al Artículo 264 de la ley.

Educación temprana

Por su parte, el fiscal Alcedo Magarín destacó que la educación vial desde edades tempranas es clave para prevenir accidentes y formar ciudadanos conscientes de sus deberes y del valor de la vida. Exhortó a los jóvenes a convertirse en portavoces del mensaje, recordando que la seguridad vial es un compromiso colectivo que comienza en cada individuo.