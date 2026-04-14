El Ministerio Público recuerda "Elizabeht Silverio estafó a padres" de niños con TEA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público recordó que la autodenominada neurocientífica, Elizabeth Silverio, desarrolló un presunto esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales exigidas y que regulan el ejercicio en dichas áreas.

El órgano acusador explicó a la jueza Milagros Ramírez Cabrera que, tras tener conocimiento de los hechos, inició una investigación objetiva que permitió verificar que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

Como parte de su accionar, Silverio habría usado documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.

Lo que insinuó Elizabeth Silverio

Luego de ser condenada a cinco años de prisión, la dama insinuó este martes que en el futuro será absuelta.

Luego que la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la sentenciara a cumplir un lustro de cárcel en Najayo Mujeres por presunta usurpación de funciones en el área de la salud, Silverio señaló que está siendo usada como un "tapadero de la realidad de este país".

En declaración a la prensa, luego de emitirse la sentencia, la condenada dijo que se enfrenta al poder. Y aseveró más: "Primero eran 10 (años), después fueron 7 y ahora son 5; mañana será la absolución".

La dama también advirtió que "nadie se sienta por encima de Dios" y adelantó que continuará en las próximas instancias judiciales para luchar por su libertad.