Señales de alerta
No esperes un infarto: cuándo debes visitar al cardiólogo
La campaña oficial recuerda que síntomas como palpitaciones, mareos o desmayos, así como la hinchazón en piernas, tobillos o pies, pueden estar relacionados con problemas cardíacos y requieren atención especializada
El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana informó que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de problemas de salud en el mundo. La institución destacó que reconocer las señales de alerta y acudir a evaluación médica cuando sea necesario puede ayudar a detectar a tiempo posibles afecciones del corazón.
La campaña oficial recuerda que síntomas como palpitaciones, mareos o desmayos, así como la hinchazón en piernas, tobillos o pies, pueden estar relacionados con problemas cardíacos y requieren atención especializada.
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“Cuidar tu corazón es una de las mejores decisiones para tu salud”, señala el mensaje institucional, que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.