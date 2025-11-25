Ministerio de Salud refuerza vigilancia epidemiológica por chikungunya en el Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud, informó que ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica y control de vectores en todo el territorio nacional, como parte de la estrategia permanente de prevención y respuesta ante el brote de chikungunya reportado en Cuba y otros países del Caribe.

La institución explicó que estas medidas, que se aplican durante todo el año, se han fortalecido debido al incremento de casos en la región, con el objetivo de mantener a República Dominicana libre de transmisión local y proteger a la población frente al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Como parte del plan de acción, las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud realizan jornadas intensivas de fumigación, descacharrización y educación comunitaria, además de búsqueda activa de febriles y vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

El titular de Salud reiteró a la ciudadanía a reforzar la prevención en el hogar, eliminando recipientes que acumulen agua, tapando los tanques y manteniendo los patios limpios para evitar criaderos del mosquito.

“Estas acciones forman parte de nuestro trabajo permanente, pero ante el aumento de casos en la región, hemos intensificado las intervenciones. El país cuenta con un sistema de vigilancia preparado, equipos en terreno y una respuesta activa para proteger a la población, no hay razón para alarma, pero sí para redoblar la prevención en los hogares”, expresó el ministro de Salud.

Medidas de prevención recomendadas

El Ministrio de Salud, recominetda a la población, eliminar o cubrir envases que acumulen agua (tanques, cubetas, botellas, gomas, floreros). Mantener tanques y cisternas bien tapados. Lavar con cepillo y cloro los envases donde se almacena agua.

Mantener patios y exteriores limpios y libres de objetos que puedan servir de criaderos. Usar mosquiteros y repelentes, especialmente en horarios de mayor actividad del mosquito (mañana y tarde).

En caso de fiebre o síntomas, acudir al centro de salud y evitar automedicarse.

El MSP reafirmó que continuará monitoreando de forma permanente la situación epidemiológica regional y nacional, mantendrá activos los operativos de control de vectores y ofrecerá información actualizada a través de sus canales oficiales.