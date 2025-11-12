Ministro Joel Santos destaca rápida recuperación del sistema eléctrico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó la rápida respuesta técnica que permitió restablecer el servicio eléctrico nacional en tiempo razonable, tras la avería ocurrida en la subestación San Pedro I, que provocó un apagón general la tarde del martes.

“Luego del evento no se generó ningún otro incidente en el sistema, lo que nos permitió avanzar rápidamente en el proceso de restablecimiento. Tomando en cuenta la complejidad del sistema, logramos completar el restablecimiento en un tiempo bastante rápido, siguiendo todos los protocolos establecidos”, explicó el ministro.

Agrego: “La rápida restauración del servicio muestra también un sistema robusto y maduro que asegura resiliencia frente a estas situaciones”.

El titular del MEM destacó la importancia de las plantas hidroeléctricas durante el proceso de recuperación, al señalar que fueron esenciales para reactivar el sistema.

“Las hidroeléctricas jugaron un papel fundamental, ya que proporcionaron la energía inicial necesaria para crear tensión en las líneas de transmisión y permitir la entrada gradual del resto de las unidades generadoras”, indicó Santos.

El ministro detalló que el proceso de reconexión debe hacerse de forma técnica y ordenada para garantizar la estabilidad del sistema.

“No es posible encender todas las plantas al mismo tiempo; debe seguirse una secuencia precisa que asegure la estabilidad y evite un nuevo apagón. Aun así, logramos restablecer la generación total a las 2:20 de la madrugada”, agregó.

Durante el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico, el ministro Joel Santos destacó el papel decisivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs), cuya labor conjunta fue fundamental para la recuperación total del sistema.

“La ETED asumió un rol protagónico en la revisión y normalización de las líneas de transmisión, restableciendo la estabilidad y sincronización del sistema interconectado, mientras que las EDEs desempeñaron una función clave en la coordinación del cierre de los circuitos y la reposición gradual del servicio a los usuarios. Esta articulación técnica y operativa entre las instituciones del sector permitió una recuperación ordenada, segura y eficiente, garantizando que la energía llegara nuevamente a los hogares y a la actividad productiva del país en el menor tiempo posible”, indicó.

Santos informó, además, que el Comité de Fallas del Organismo Coordinador se reunió y analizó la secuencia de hechos de la eventualidad ocurrida ayer, con el propósito de profundizar en las investigaciones técnicas, determinar las causas exactas del evento y fortalecer los protocolos de prevención. La próxima reunión está pautada para el viernes.

“Esperaremos los resultados de la investigación técnica, que será rigurosa y objetiva. Lo importante es aprender de este evento y reforzar las medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir”, subrayó el funcionario.