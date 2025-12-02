Ministro de Medio Ambiente pondera planta de valorización de La Cuaba

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, ponderó las soluciones ambientales que se desarrollan para la eliminación de vertederos, incluyendo la planta de valorización de La Cuaba.

Valoró las soluciones ubicadas La Cuaba, Haina y en las cercanías de Duquesa. En ese sentido, Henríquez aclaró que en La Cuaba se construirá una planta de valorización, la cual cumple con todos los requerimientos.

“Es una planta de revalorización manejada con todos los estándares internacionales, que no va a afectar en lo más mínimo”, afirmó, al decir que eso se les ha explicado a los moradores.

Además, señaló que la solución de Haina se está ejecutando justo al lado del vertedero. “Eso va a permitir que todo el Gran Santo Domingo tenga un acceso integral”, añadió.

Sobre el vertedero de Duquesa, el ministro reveló que se encuentran en la etapa final de la adjudicación del proceso de licitación de la primera etapa.

“En el primer trimestre del año que viene inicia el cierre técnico de Duquesa, que será la remediación ambiental más importante de la historia de la República Dominicana”, puntualizó.