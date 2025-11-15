Ministro Presidencia visita centros Nvidia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitó ayer dos Centros de Excelencia de Inteligencia Artificial (IA) en Miami, Estados Unidos, como parte del acuerdo firmado entre el Gobierno dominicano y la empresa Nvidia, líder mundial en tecnologías de cómputo acelerado e inteligencia artificial.

“La alianza es un paso decisivo para posicionar a la República Dominicana en la economía del futuro, y estas visitas nos permiten replicar buenas prácticas y acelerar la implementación de nuestros propios centros de excelencia”, dijo Paliza, según nota de prensa.

El texto expresa que visitó el Miami Dade College AI Center donde vió el modelo operativo de la institución; recorrió sus laboratorios y recibió información sobre las estrategias de formación de talento, desarrollo de capacidades avanzadas en IA y creación de oportunidades educativas para estudiantes y profesionales.

Indica que en el Alan B. Levan INSU Broward Center of Innovation, en Nova Southeastern University, conocieron los esquemas de incubación, aceleración de startups, alianzas con la industria, investigación aplicada y modelos de colaboración público-privada y otros. Lo acompañó una delegación oficial.