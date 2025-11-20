Ministro de Salud alerta de 6.4% de niños en sobrepeso

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, declaró que un 6.4% de niños de entre 0 a 5 años tiene sobrepeso y un 4% obesidad, según datos de la Encuesta Nacional de Micronutrientes, del 2024, por lo que alertó sobre la importancia de la alimentación y nutrición.

Sostuvo, en base a este estudio, que un 29% de escolares y adolescentes entre 6 y 18 años presenta un exceso de peso.

“Tenemos un deber como Estado, a través de los distintos organismos y de la educación, de mejorar la alimentación para que los niños vayan aprendiendo y lleven esos patrones de conducta y alimentación a sus hogares”, instó el funcionario, al pronunciar las palabras centrales en el Foro Internacional “Políticas públicas para la prevención y la reducción de sobrepeso y obesidad”, organizado por el Ministerio de Salud Pública y agencias de Naciones Unidas, en el hotel hotel Crowne Plaza, de Santo Domingo. Aquí, representantes de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertan que el país tiene un incremento de personas con obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades, ocasionadas por el elevado consumo de azúcar, sal y alimentos procesados sin nutrientes, causa de las 34 mil muertes de personas en el año 2019.

Fueron las opiniones del nutrisionista Fabio Da Silva, asesor regional de nutrición de la OPS, y Daniela Godoy, oficial de seguridad alimentaria y nutrición de la FAO. Da Silva habló de la “Situación regional con la prevención del sobrepeso y obesidad”. La abogada Godoy enfocó la “Situación de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina y el Caribe.