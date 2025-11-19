Ministro sostiene déficit fiscal sería 3.2 % del PIB

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, afirmó que el principal objetivo del Gobierno en el Presupuesto General del Estado para 2026, es mantener la estabilidad macroeconómica y proyecta un déficit fiscal de 3.2 % del producto interno bruto (PIB).

La comisión bicameral que estudia el presupuesto recibió a al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, quienes expusieron los lineamientos del proyecto de ley de gastos e ingresos para el próximo año.

El ministro detalló ingresos en un 15.5 % del PIB y gastos ligeramente inferiores a los de este año, situados en torno al 19 % del PIB, indicó Díaz en su exposición ante la comisión bicameral que estudia el presupuesto.

El funcionario resaltó que al descontar el gasto de intereses presupuestado en 3.7 % del PIB, el país presentará un superávit primario, lo que refleja una política fiscal prudente y ajustada a una fuerte restricción presupuestaria.

Igual, aseguró que han hecho un esfuerzo por aumentar la inversión en gasto de capital, que dijo pasará de 2.2 % del PIB en 2025 a 2.5 % el próximo año, gracias a la reducción del gasto corriente.

Subrayó que el proyecto cumple con la regla fiscal vigente, que limita el crecimiento del gasto primario a un máximo de 3 % en términos reales y que incluso el techo enviado es inferior a ese límite, en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal y el compromiso de transparencia del Gobierno.

Asimismo, Díaz señaló que el déficit proyectado está en consonancia con las expectativas de los organismos internacionales y calificadoras de riesgo, que en julio mejoraron la calificación del país.

Viabilidad de presupuesto

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien expresó que tanto senadores como diputados evaluan la viabilidad de aprobar la Ley del Presupuesto General del Estado para el próximo año. La expectativa de la comisión es obtener la mejor propuesta posible.

El proyecto presupuestario asciende a un billón 744 mil millones de pesos, equivalente al 20.1 % del PIB.