Ministro Turismo inaugura novena Feria de Emprendedores

Santiago.- El ministro de Turismo, David Collado, inauguró ayer la novena versión de la feria Emprendedores 2025, donde participan decenas de proyectos innovadores que competirán por el premio José Luis Corripio Estrada, galardón que busca reconocer la creatividad, sostenibilidad y potencial de crecimiento de los nuevos emprendimientos dominicanos.

Collado, quien preside la feria, estuvo junto a los empresarios Ligia Bonetti y José Clase, durante un acto que se llevó a cabo en Ágora Mall de esta ciudad.

El evento que se extenderá dos días, cuenta con la participación de decenas de proyectos innovadores e importantes empresarios de la región norte.

Collado dijo que la feria se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso al talento joven y recordó que la primera, hace 20 años, contó con el señor Corripio Estrada. “Y desde aquí, del primer Santiago de América, reitero mi llamado a los jóvenes, a esos emprendedores, a no desmayar en su esfuerzo, en luchar por sus sueños cada día más”, expresó Collado.

Llamó a los emprendedores a persistir en sus sueños y no decaer ante los obstáculos propios de la vida. “Ser un emprendedor es ser un guerrero”, indicó, y llamó a los jóvenes a aprovechar plataformas como la feria para visibilizar sus proyectos.

Luego Clase manifestó la feria más que de emprendedores, sino de oportunidades. Destacó el espíritu “guerrero” de los emprendedores, a quienes llamó a no tener miedo a equivocarse. Mientras Bonetti, CEO de la Sociedad Industrial Dominicana, llamó a los emprendedores a trabajar incansablemente y confiar en sus proyectos y visión de vida.

El evento sirve como plataforma para reunir a universidades, empresas, instituciones públicas y privadas comprometidas con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.