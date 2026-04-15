Mirna Ortiz denuncia retrasos en caso Jean Alain: "El tribunal ha pecado de garantista en extremo"

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La magistrada Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó este miércoles que el proceso judicial contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y compartes ha sido retrasado durante meses.

“Llevamos meses tratando de iniciar el conocimiento de la audiencia y apenas vamos por la fase de incidentes, porque los imputados se han empeñado en retardar el proceso de manera continua, presentando incidentes que a todas luces son inadmisibles, porque fueron presentados y fallados en la audiencia preliminar, rechazados por el juez de la audiencia preliminar y el Código Procesal Penal prohíbe ese tipo de acciones”, indicó la magistrada.

En ese sentido, sostuvo que el sistema de justicia debe avanzar en los procesos y dar una solución definitiva.

“Entendemos que el sistema de justicia tiene que tomarle la temperatura a los procesos, tiene que tomar de la mano las herramientas que el nuevo Código Procesal Penal les da y avanzar definitivamente con los casos porque el pueblo necesita una solución de los procesos”, expresó.

Mirna Ortiz, procuradora adjunta / Foto: Fuente externa

Asimismo, cuestionó el manejo del tribunal al considerar que ha sido excesivamente garantista.

“A mi juicio, el tribunal ha pecado de garantista en extremo. Es lo que podríamos decir. Estos incidentes pudieron perfectamente haberse resuelto en el despacho de la jueza presidenta y no tener que alargar tantas audiencias por tanto tiempo o haber limitado el tiempo de los abogados en la exposición y en el uso de la palabra”, señaló.

Ortiz también advirtió que el proceso continúa estancado en la fase de incidentes, ya que aún faltan varias defensas por exponer.

“Aún nos quedan varias defensas por exponer y día tras día seguimos con las mismas dilaciones”, indicó.

“¿Qué es la extinción del caso? La extinción del caso no podrá venir sobre ninguna manera. Lo único que a ellos les queda es jugar al tiempo para ver si por la divinidad o por arte de magia sucediera algo, porque vamos a enfrentarnos a las pruebas, pero siempre le han rehuido a enfrentarse a las pruebas, a enfrentarse a los testigos, a enfrentarse a los documentos”, concluyó.