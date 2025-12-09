Mirna Ortiz revela cuántos casos de corrupción se han llevado a cabo durante los últimos cinco años

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La magistrada Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló que durante los últimos cinco años el Ministerio Público ha llevado a cabo nueve “grandes operaciones anticorrupción”, con alrededor de 200 personas sometidas a la acción de la justicia, 90 personas jurídicas y bienes decomisados por alrededor de 10 mil millones de pesos.

“A nuestro juicio, marca un antes y un después en la persecución de la corrupción en la República Dominicana”, manifestó.

El caso más reciente involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Nueve personas fueron arrestadas por supuestamente integrar una red que habría desfalcado a la institución con miles de millones de pesos, según el Ministerio Público, en una investigación bautizada como Operación Cobra.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.