Con misa en Brasil honran a la Virgen de la Altagracia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada dominicana en Brasil ofreció ayer una solemne misa con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano.

Un documento explica que la ceremonia litúrgica en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de las Mercedes de la capital brasileña, fue oficiada por el reverendo Elionaldo Ecione, quien en su homilía manifestó su respeto por las tradiciones espirituales y culturales del pueblo dominicano.

Afirmó que la devoción a la Virgen de la Altagracia trasciende lo religioso y es ya un lazo que une generaciones, inspira valores y fortalece el compromiso con el bien común.

El texto indica que al concluir la eucaristía, el embajador, Robert Takata, destacó la importancia de la devoción por Nuestra Señora de la Altagracia como símbolo de fe, protección y unidad del pueblo dominicano, tanto dentro como fuera del país.

“Esta celebración nos permite renovar nuestros valores espirituales y fortalecer los lazos de identidad y solidaridad que nos unen como nación, aun estando lejos de nuestra tierra”, expresó.

La nota afirma que la misa fue un espacio de recogimiento y reflexión, en el que los fieles elevaron oraciones por la paz, el bienestar del pueblo dominicano y el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre República Dominicana y Brasil.

Dice que a la eucaristía asistieron miembros del cuerpo diplomático, representantes de la comunidad dominicana, funcionarios de la misión diplomática e “invitados especiales”.

En el país hubo actos en homenaje.