MIVED entrega primera etapa del CCR Las Parras con capacidad para 2,400 internos

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) entregó este sábado la primera etapa del moderno Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra, con capacidad para albergar a más de 2,400 privados de libertad. El recinto, que ya está en funcionamiento, busca descongestionar el sistema penitenciario nacional, especialmente el viejo penal de La Victoria.

Durante el acto, el ministro Carlos Bonilla destacó que la obra representa “un paso muy importante hacia la transformación del sistema penitenciario dominicano”, subrayando que el proyecto enfrentó retos de ejecución y planificación que fueron resueltos para garantizar estándares de seguridad y funcionalidad.

El presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, Jorge Subero Isa, recordó que la entrega corresponde a una parte del proyecto y reafirmó el compromiso de continuar colaborando con las autoridades para culminar los procesos pendientes. Por su parte, el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, explicó que el centro operará con personal multidisciplinario formado durante ocho meses bajo un sistema progresivo basado en educación, trabajo y disciplina, aclarando que “no es un centro vacacional, sino de sanción social con enfoque en rehabilitación y reinserción”.

El CCR Las Parras cuenta con verjas perimetrales, torres de vigilancia, celdas especiales y un moderno centro de monitoreo con controles automatizados, videovigilancia y áreas para fuerzas especiales. Además, dispone de aulas educativas, talleres de costura, espacios de reflexión, iglesias, una sala de audiencias interna, áreas para visitas familiares, canchas deportivas, dispensario médico y servicios generales como cocina, comedor, cisterna y planta de tratamiento de aguas residuales.

La infraestructura, dividida en cuadrantes independientes, permitirá una entrada gradual de internos y se posiciona como pieza clave en la reforma penitenciaria de la República Dominicana. En el acto acompañaron al ministro Bonilla la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana; el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira; el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín; y el director de ONESVIE, Leonardo Reyes Madera.