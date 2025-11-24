MODA cita obras ejecuta el Gobierno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Democrático Alternativo (MODA), Elsido Díaz, destacó que el Gobierno ha construido más de 22,000 obras de infraestructuras y 20 mil viviendas, con lo que aseguró beneficia a miles de familias.

Una nota expone que durante un acto con motivo del 18 aniversario de la organización, dijo que esta gestión ha generado grandes avances en materia de educación, salud, economía, obras públicas y protección social.

Destacó que la inversión en obras de infraestructura supera los 600 mil millones de pesos y entre las más destacadas están los teleféricos de Santiago y de Los Alcarrizos, el muro fronterizo, construcción y rehabilitación de carreteras, puentes y viviendas.

Díaz señaló que otra prioridad ha sido el apoyo a los más vulnerables, a través de los programas y proyectos como Supérate, Bonoluz, Avanza, Bonogás, Aprende, Reconstruye, Mi Vivienda, Familia Feliz y Fondos de Discapacidad, con los que han beneficiado a 1.5 millones de personas de manera directa.