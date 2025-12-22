Momento en que cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia prometen “cumplir la ley cabalmente”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Con dos palabras breves, pero de gran peso -“Sí, juramos”-, los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia asumieron este lunes el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana "cabal y honradamente".

Los magistrados juraron con su mano derecha en alto ante Dios y la nación desempeñar sus funciones de manera cabal y honrada, en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia se juramentan

Durante la juramentación, el mandatario les advirtió: “Si así lo hicieren, que Dios y el pueblo los premien; de lo contrario, que Dios y el pueblo lo demanden”. La frase fue seguida por una prolongada ovación, que selló el compromiso asumido por los nuevos integrantes del más alto tribunal del país.

Nuevos jueces Quedaron formalmente juramentados Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez, quienes desde ahora pasan a formar parte de la Suprema Corte de Justicia.

El acto, iniciado a las 9:00 de la mañana, contó con la presencia de autoridades del Estado, entre ellas el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; así como funcionarios del Poder Judicial y otros representantes del ámbito institucional.

De los cinco magistrados, tres provienen de la carrera judicial, donde se desempeñaban como jueces de cortes de apelación, mientras que dos corresponden a la cuota de abogados en ejercicio, conforme a los criterios establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

Cinco magistrados asumen en la SCJ

En ese sentido, Edyson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mientras que Manuel Hernández Victoria se desempeñaba como juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la misma jurisdicción.

Por su parte, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez cuentan con una reconocida trayectoria profesional. Vásquez Castro es especialista en derecho económico y tributario, mientras que Rodríguez se ha destacado en el ámbito del derecho público.