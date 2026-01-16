Monegro, Vicini y Luisín felicitan a Carolina por avances en Paseo 30 de Mayo y Malecón Deportivo*

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, DN – José Monegro, Felipe Vicini y Luisín Mejía felicitaron a Carolina Mejía luego de un recorrido por las obras Paseo 30 de Mayo y Malecón Deportivo, parte de las cuales serán escenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro, valoró el entusiasmo con el que la alcaldesa acogió su rol como anfitriona de la justa deportiva.

“El poder destinar recursos a algo como esto es saber lo que es nuestra ciudad frente al mar”, dijo Monegro, al tiempo de señalar la ubicación estratégica frente al monumento de los héroes del 30 de mayo.

Asimismo, añadió que estas instalaciones perdurarán más allá de los Centroamericanos, pudiendo albergar la práctica de varios deportes de manera profesional.

Vicini, vicepresidente de Comité Organizador, coincidió en felicitar a Carolina por el extraordinario trabajo. En ese sentido, también resaltó que la pista de patinaje o patinódromo que se está construyendo está homologada por la Federación Internacional de Patinaje, por lo cual tendrá todas las cualidades requeridas para acoger a competencias mundiales.

“Creo que es la primera vez en muchísimos años, en décadas… que las instalaciones van a estar lista de unos Juegos Centroamericanos con tres o cuatro meses de antelación”, añadió.

Para el presidente de Centro Caribe Sport, Luisín Mejía Oviedo, la complacencia es doble por dirigir la organización que otorga la sede de los juegos y por ver la rigurosidad con la que Santo Domingo se encamina a ser un referente inolvidable históricamente como ciudad que alberga los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“La sede de Santo Domingo se va a constituir como un referente inolvidable de terminar las obras, el montaje, con el tiempo récord que nunca se había logrado en 100 años”, puntualizó, haciendo énfasis en que el Paseo Malecón está previsto entregarse en mayo.

Al preciar que los preparativos están holgados de tiempo, ya que la inauguración de la justa deportiva es el 24 de julio, Luisín recordó que esta semana una comisión evaluadora estuvo en el país para supervisar los preparativos y dio el visto bueno de la forma en la que se ha avanzado.

Carolina recibió con beneplácito estas felicitaciones y agradeció al equipo de URBE y a los contratistas por mantenerse apegados al cronograma de trabajo, con lo cual se garantiza que todo esté listo para alojar esta magna justa deportiva en su centenario.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto, edición que coincide con el centenario de la primera realización. Se espera que se rompa el récord de participación con alrededor de 6,200 atletas de 37 países.

En el caso del patinódromo ubicado en el Paseo 30 de Mayo, la ejecución actualmente asciende al 60 por ciento, con fecha de entrega para mayo y cuyo costo será de alrededor de 600 millones de pesos.

Manuel de Jesús, director técnico de la Federación Dominicana de Patinaje y miembro de la Confederación Panamericana de Patinaje, afirmó que la obra va terminándose a un paso increíble. Desde ya, anunció de la confederación quiere realizar eventos continentales en esa pista.

Esta semana, el presidente Luis Abinader consideró como extraordinarios los trabajos del Comité Organizador, asegurando que muchos aspectos se encuentran adelantados con relación al cronograma establecido.

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 está presidido por José Monegro y conformado por Felipe Vicini, Garibaldy Bautista, José Manuel Ramos, Kelvin Cruz, Mercedes Canalda, Carolina Mejía, Eduardo Estrella, Fernando Langa, Frank Elías Rainieri, Carlos Iglesias y Andrés Vander Horst.