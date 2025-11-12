Monseñor Francisco Ozoria revela Vaticano le suspende funciones, esta fue la causa

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En una carta pública dirigida “a todos sus hermanos y amigos”, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, monseñor Francisco Ozoria Acosta, reveló que la Santa Sede lo ha suspendido de sus funciones administrativas y de gestión en la Arquidiócesis de Santo Domingo, conservando únicamente el título honorífico de arzobispo.

Según explicó el propio Ozoria, la medida responde a señalamientos de “mala administración” en el manejo de asuntos económicos y organizativos de la arquidiócesis. No obstante, el prelado aclaró que él mismo había solicitado al Vaticano el nombramiento de un arzobispo coadjutor al cumplir 74 años, con el objetivo de asegurar la continuidad del trabajo pastoral y fortalecer la aplicación de las líneas de acción de la Iglesia.

A pesar de la decisión, expresó sentirse “tranquilo y feliz” por el ministerio sacerdotal que ha ejercido durante más de cuatro décadas. En su mensaje, reafirmó su compromiso con los valores de comunión, participación y corresponsabilidad que han guiado su labor pastoral