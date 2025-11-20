Monseñor Nouel camino a ser provincia ecoturística

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó, en segunda lectura, el proyecto de ley que declara a Monseñor Nouel provincia ecoturística y deroga la Ley 195-04, del 28 de julio de 2004.

La pieza, de la autoría del senador Héctor Acosta Restituyo, fue introducida por el Senado de la República, pero como sufrió modificación en la cámara baja, vuelve a su lugar de origen para que la conviertan en ley y la envíe al Poder Ejecutivo para promulgación u observación.

El diputado Aníbal Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Turismo, ponderó positivamente el proyecto, al indicar que Monseñor Nouel posee las condiciones naturales y culturales para ser declarada ecoturística, por sus montañas, ríos, producción y otros.

Resoluciones

En la sesión se aprobó un grupo de diez resoluciones sometidas por diputados que reclaman obras para sus localidades, entre ellas, la construcción de una circunvalación para el municipio Salvaleón de Higüey, a solicitud del legislador Jorge Leonardo Tavárez, de la provincia La Altagracia.

En la resolución, los diputados solicitan al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la construcción de la citada vía, debido a la elevada circulación de vehículos en la localidad.

Además, dijo que La Altagracia es la número uno del país en muertes por accidentes de tránsito.

También aprobaron instruir a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) para la construcción y saneamiento de las cañadas del sector Santa Cruz de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, a propuesta de la diputada Lucila de León Martínez.

Estadio de softball

Asimismo, recomendar al Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) terminar el estadio de softball del municipio Sabana Larga, provincia San José de Ocoa, propuesto por el diputado Ángel Sánchez.