Monseñor pide reflexionar sobre los desafíos del país

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Santiago.- El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, llamó ayer a la sociedad a reflexionar sobre los desafíos actuales del país, al advertir sobre las prácticas que debilitan la institucionalidad, y destacó el valor del sacrificio en la construcción de la libertad.

“La libertad tiene un precio; hay que conquistarla y trabajarla. Si hoy somos una nación libre, es porque otros pagaron con su esfuerzo, con su sangre y con su vida”, expresó al pronunciar la homilía en el Tedeum con motivo del 182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo.

Monseñor insistió en la necesidad de fortalecer los valores cívicos y aseguró que “no podemos vivir indiferentes ni traicionar ese legado con la apatía, la corrupción o la división. Por ahí no se hace patria”.

Además señaló la importancia de la unidad nacional como motor de desarrollo del país, llegando a destacar que la defensa de la independencia sigue siendo una tarea vigente para cada generación.

“La batalla de hoy es la educación, los valores y la vida virtuosa; ahí es donde se preserva realmente la soberanía”, concluyó.

Abinader encabezó

El presidente Luis Abinader encabezó el Tedeum, que tuvo lugar en la Catedral Santiago Apóstol, donde estuvo junto a la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña. También asistieron autoridades locales y nacionales, entre ellas la gobernadora Rosa Santos, el senador Daniel Rivera y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe.

Previo a la ceremonia, la vicepresidenta participó en la colocación de una ofrenda floral en honor a los héroes de la histórica batalla, en un gesto de respeto hacia quienes contribuyeron a la defensa de la soberanía nacional.

Los actos conmemorativos iniciaron con el izamiento de la bandera y la interpretación del himno nacional. La agenda incluyó la lectura de la orden del día por parte del Ministerio de Defensa y la rendición de honores militares con una salva de artillería en tributo a los próceres de la gesta del 30 de marzo.