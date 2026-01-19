Montás favorece reforma tributaria progresiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El economista y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles Montás, planteó la necesidad de una reforma tributaria progresiva, así como la priorización del gasto público hacia inversión productiva.

Propuso también la búsqueda de mayor integración regional y el fortalecimiento de relaciones con bloques y países emergentes, como contrapeso a la presión de decisiones unilaterales.

De igual forma, aboga por un paquete de medidas orientadas a fortalecer la resiliencia económica y la gobernanza, entre ellas, la simplificación y revisión de incentivos fiscales que no favorezcan la evasión ni la concentración de beneficios, un plan sostenido de inversión en capital humano para elevar la productividad y políticas de atracción de inversión que combinen estabilidad regulatoria con garantías institucionales y cumplimiento de estándares anticorrupción.

Hizo un llamado al consenso político y social, durante su participación en el programa del periodista Pablo McKinney, que se transmite por Color Visión.

“La sostenibilidad no se logra por decreto ni por campañas cortas, exige pactos que trasciendan ciclos electorales”, acotó.

Montás reconoció que República Dominicana ha mantenido ritmos de expansión superiores al promedio regional en las últimas dos décadas, impulsada por el turismo, zonas francas, construcción y las remesas.

Sin embargo, subrayó que ese crecimiento no se ha traducido de forma sostenida en aumentos de productividad ni en una diversificación del entramado productivo que reduzca la dependencia de unos pocos motores económicos.

Señaló al déficit fiscal, la deuda pública creciente y la informalidad laboral como factores que limitan el espacio de maniobra del Estado.

“Cuando la política fiscal es reactiva y dependiente de medidas temporales, quedamos expuestos a cualquier viento en contra”, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de una reforma tributaria progresiva y la priorización del gasto público hacia inversión productiva.

Crisis PLD

Sobre la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Montás recordó que la cohesión de esa organización empezó a resquebrajarse cuando la gestión del poder dejó de ser percibida como una construcción colectiva y pasó a administrarse por lógicas más personalistas y de corto plazo.

“Hubo un tiempo en que éramos un equipo compacto”, recordó Montás. “Leonel, Danilo y yo compartimos responsabilidades que permitieron ejecutar políticas públicas y poner en marcha proyectos que transformaron la infraestructura y los servicios. Eso es innegable”. Sin embargo, añadió la convivencia política y con ella la cohesión del PLD empezó a resquebrajarse, cuando la gestión del poder dejó de ser percibida como una construcción colectiva.

Montás explicó que se adoptaron decisiones y prácticas que con el tiempo terminaron por establecer competencias internas en la organización.